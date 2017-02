Pentagon onderzoekt burgerdoden bij commando-aanval in Jemen

Het Amerikaanse ministerie van Defensie erkent dat er hoogstwaarschijnlijk burgerdoden zijn gevallen bij de Amerikaanse aanval van afgelopen weekend in Jemen, onder wie kinderen. Het leger is een onderzoek gestart.

De nachtelijke aanval in bergachtig gebied in Centraal-Jemen was gericht op een al-Qaida-leider. De Amerikanen stuitten op meer tegenstand dan verwacht en kwamen terecht in een vuurgevecht dat ruim drie kwartier duurde. Bij de operatie kwam een Amerikaan om het leven en raakten drie commando's gewond. Aan de andere kant werden militanten gedood. Artsen ter plekke zeiden al snel dat er ook zo'n dertig burgers waren omgekomen.

De operatie was gepland onder president Obama, maar volgens The New York Times wilde het Pentagon wachten op een maanloze nacht en die kwam er pas nadat Trump het stokje had overgenomen. Volgens Trump, die gisteren de familie van de gesneuvelde militair bezocht, was de operatie een succes. Er zou waardevolle informatie buitgemaakt zijn waarmee terrorisme bestreden kan worden.

Maar volgens The New York Times is alles misgegaan wat er maar mis kon gaan. De al-Qaida-strijders zouden al vooraf zijn gealarmeerd, mogelijk doordat Amerikaanse drones volgens lokale stamleiders veel lager en met meer lawaai vlogen dan normaal.

Anonieme functionarissen zeggen tegen persbureau Reuters dat Trumps groene licht voor de operatie te voorbarig was. Er zouden onvoldoende inlichtingen beschikbaar zijn geweest, te weinig militaire grondsteun en ook zou een goed noodplan ontbroken hebben.