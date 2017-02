Universiteit Berkeley op slot na fel protest om Breitbart-spreker

De Universiteit van Californië in Berkeley heeft een bezoek van de controversiële Breitbart-redacteur Milo Yiannopoulos afgezegd nadat er hevige protesten waren uitgebroken. De school is afgesloten.

Yiannopoulos zou er een toespraak geven. De redacteur is fervent Trump-supporter en staat erom bekend dat hij zijn extreem-rechtse meningen niet onder stoelen of banken steekt. Zo is hij meerdere malen verwijderd van Twitter om controversiële tweets tegen Black Lives Matter-activisten. Daarnaast spoort hij zijn volgers aan om te pesten. Zo werd hij in juli permanent verwijderd van de sociale media-site omdat hij een zwarte actrice had weggepest.

Ook probeert hij meer witte mannen op universiteiten te krijgen. Afgelopen week kondigde hij aan een studiegeldfonds te openen waar alleen witte mannen aanspraak op kunnen maken. "Als je vrouw bent of zwart bent, of een handicap hebt, krijg je gratis geld", zei hij. "Het is een feit dat jonge witte mannen achtergesteld worden als het om gratis onderwijs gaat."