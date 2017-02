Kamer tegen gedwongen opname verwarde personen

Een meerderheid van de Tweede Kamer ziet niets in het plan van minister Schippers om verwarde personen gedwongen op te laten nemen voor observatie. De PvdA helpt een amendement van de SP tegen het plan aan een meerderheid, schrijven het AD en Trouw.

De Kamer debatteert vandaag over de wet op de geestelijke gezondheidszorg. Minister Schippers wil dat verwarde personen drie dagen gedwongen kunnen worden opgenomen voor observatie. Ook wil ze dat psychiatrische patiënten die een gevaar vormen gedurende achttien uur gedwongen kunnen worden om medicijnen in te nemen.

De maatregel van Schippers is volgens de SP alleen maar een manier om lastige mensen van de straat te houden. Kamerlid Renske Leijten zegt tegen het AD dat observatie geen oplossing is als er geen behandeling wordt gegeven. PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester onderschrijft dat. "Wij zijn hier vanaf de aankondiging al kritisch over geweest. Zeer recent hebben we besloten onze handtekening onder de SP-wetswijziging te zetten."

Crisismaatregel

De SP kwam gisteren met een wijziging op het wetsontwerp om het plan van de VVD te verwijderen uit de wet. GroenLinks, D66, PVV, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en coalitiepartij PvdA steunen het amendement. Zij hebben samen met de SP een Kamermeerderheid.