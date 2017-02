Rex Tillerson kan op pad met boodschap 'America First'

Rex Tillerson, de voormalig topman van olieconcern Exxon Mobil, kan aan de slag als minister van Buitenlandse Zaken onder Donald Trump. De Senaat in Washington stemde met 56 tegen 43 stemmen in met Tillerson. Kort daarna werd hij geïnstalleerd door vice-president Mike Pence in aanwezigheid van president Trump.

De tegenstand die er was in de Senaat, is ongekend in de geschiedenis van dergelijke benoemingen. Bijna alle Democraten gingen niet akkoord met zijn benoeming.

Ter vergelijking, in 2005 kreeg Condoleezza Rice dertien senatoren tegen zich. John Kerry, onder Obama minister van Buitenlandse Zaken, ging aan de slag met slechts drie tegen-stemmen.