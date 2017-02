Broertjes blijft langer burgemeester van Hilversum

De gemeenteraad van Hilversum draagt burgemeester Pieter Broertjes voor voor een nieuwe termijn. Broertjes (64) is burgemeester van de Mediastad sinds 1 juli 2011.

Hij was daarvoor hoofdredacteur van de Volkskrant, waar hij eind jaren 70 begon als redacteur. De nieuwe periode van Broertjes gaat 1 juli in, als minister van Binnenlandse Zaken Plasterk hem heeft aanbevolen en hij formeel benoemd is door de Kroon.

Broertjes had in oktober gezegd dat hij graag doorgaat in Hilversum. Na de voordracht en het bedanken van de raad liet hij van zich horen op Twitter.