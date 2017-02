Vrouw omgekomen bij hond uitlaten in Zundert

In Zundert is een vrouw omgekomen toen ze werd aangereden tijdens het uitlaten van haar hond.

Het slachtoffer liep op de Bredaseweg toen ze werd geschept. De hond is er slecht aan toe, een dierenambulance heeft hem meegenomen.

De automobiliste verklaarde de vrouw niet gezien te hebben. De bestuurster is naar het politiebureau gebracht voor verhoor. "Ze is in shock", zegt een politiewoordvoerder.

Voor getuigen is slachtofferhulp geregeld. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.