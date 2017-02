Turing Gedichtenwedstrijd gewonnen door Dorien de Wit

De Amsterdamse Dorien de Wit heeft met haar gedicht 'Legenda' de Turing Gedichtenwedstrijd gewonnen. Dat is vanavond bekendgemaakt in het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen. De winnares krijgt 10.000 euro.

Volgens de jury, die de ingestuurde gedichten anoniem bekijkt, bestaan er geen criteria waarmee vast te stellen is wat goed is in een gedicht. "Literaire kwaliteit kun je niet afvinken. Oplagecijfers kan je bijhouden, dichtersoptredens kun je turven, maar kwaliteit is iets wat je ervaart."

De tweede prijs is voor de eveneens Amsterdamse Laurine Verweijen, Bernadette Storm uit Delft heeft de derde prijs gewonnen. Zij winnen respectievelijk 5000 en 2000 euro.

7815 gedichten

De prijsuitreiking van de Turing Gedichtenwedstrijd vormt de afsluiting van de Poëzieweek 2017. Aan de wedstrijd deden 2572 dichters uit Nederland en België mee. Zij stuurden samen 7815 gedichten in.