Zonder extra kosten internetten in EU; gaat het écht gebeuren?

We zien er allemaal naar uit: vanaf 15 juni kunnen we zonder nadenken in de Europese Unie via 4G internetten, zonder dat het ons extra geld kost. Dat weten we al een tijdje, maar achter de schermen werd er nog druk onderhandeld over de gevolgen voor providers.

Die vrezen voor extra kosten, en het valt niet uit te sluiten dat providers die gaan doorberekenen aan hun klanten. Daar zijn gisteravond in Brussel afspraken over gemaakt.

Drie vragen over wat dit voor ons als consument betekent.

Wat is er afgesproken?

De gesprekken gingen over de vraag wat providers elkaar onderling maximaal mogen rekenen voor het gebruik van elkaars netwerk. Doordat consumenten straks zonder extra kosten in Europa kunnen internetten, bellen en sms’en worden de kosten voor providers hoger.

In de gesprekken staan het noorden en het zuiden van Europa recht tegenover elkaar. Telecomproviders in bijvoorbeeld Nederland en Duitsland hebben baat bij lage onderlinge prijzen. Anders maken ze veel kosten op het moment dat hun klanten in de zomer, in bijvoorbeeld Italië, veel data verbruiken.

In landen als Spanje en Italië geldt juist het omgekeerde, omdat inwoners daar niet massaal naar het noorden trekken in de zomer.

Providers zijn nu tot een compromis gekomen. In eerste instantie zijn de kosten die providers in noordelijke landen betalen nog vrij hoog, namelijk 7,70 euro per 1 gigabyte, maar die prijs gaat de komende vijf jaar naar beneden en komt uiteindelijk uit op 2,5 euro per gigabyte.