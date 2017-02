Een kringloopwinkel in Assen is mogelijk op een bom uit de Tweede Wereldoorlog gestuit, schrijft RTV Drenthe.

Volgens de eigenaar van de winkel is de bom nog intact. "Daar schrik je wel even van", vertelt hij. "Wij maken huizen leeg. En dit zat in een doos en het gaat onbewust mee. Wij kijken niet eerst wat er in elke doos zit, dan zijn we lang bezig."

De politie is ingeschakeld. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie komt de bom ruimen.