Sjoemeldiesels kosten Volkswagen in VS nog eens 1 miljard

Volkswagen is in de VS nog eens 1,2 miljard euro kwijt aan het schandaal met sjoemelsoftware. Het zijn de kosten die het bedrijf maakt voor het terugkopen of het aanpassen van 80.000 auto's met 3-litermotoren van de merken Volkswagen, Audi en Porsche.

In de schikking die aan een rechtbank in San Francisco is voorgelegd, staat dat bezitters van deze auto's recht hebben op een compensatie van 6500 en 15000 euro als zij hun motor laten aanpassen. Daar komt per auto 465 euro bij als daardoor de prestaties achteruit gaan. Eigenaren die van hun auto af willen, hebben recht op een bedrag van bijna 7000 euro boven op de dagwaarde van de auto.

Als de aanpassing van motoren niet voor een bepaalde datum door de autoriteiten is goedgekeurd, kan de schade oplopen tot 3,75 miljard euro.

Bosch

In dezelfde regeling verplicht het Duitse bedrijf Robert Bosch GmbH zich tot het betalen van ruim 300 miljoen euro aan eigenaren van Volkswagens met 2- en 3-litermotoren. Bosch leverde de software die de uitstoot van vervuilende stoffen uit Volkswagen-motoren in testsituaties binnen de perken hield.

De rechtbank in San Francisco moet het schikkingsvoorstel nog goedkeuren.

Niet afgelopen

Volkswagen was in de VS al 14 miljard euro kwijt voor het terugkopen van auto's met kleinere dieselmotoren of het compenseren van hun eigenaars. Met de overeenkomst voor de 3-litermotoren zijn de problemen nog niet opgelost. Afzonderlijke staten en investeerders zijn rechtszaken gestart tegen het bedrijf.

Daarnaast lopen er onderzoeken tegen 36 medewerkers en oud-medewerkers, onder wie de voormalige bestuursvoorzitter Martin Winterkorn. In de zaak van zeven medewerkers heeft het bedrijf al schuld bekend.