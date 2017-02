Proloogwinst Danny van Poppel in recordtijd

Danny van Poppel heeft aangetoond al vroeg in het wielerseizoen de juiste vorm te pakken te hebben. De renner van Team Sky bracht de proloog van de Herald Sun Tour op zijn naam en is de eerste leider in de vijfdaagse wedstrijd, die aan zijn 64ste editie toe is.

De 23-jarige Van Poppel gaf zijn dagsucces extra cachet door in de straten van Melbourne een nieuw parcoursrecord te vestigen: hij had voor de 2,1 kilometer 2 minuten en 32 seconden nodig, een gemiddelde van 49,6 km/uur.

De Australiër Breton Jones van JLT Condor moest 0,9 seconde toegeven, zijn Nieuw-Zeelandse ploeggenoot Alex Frame kwam als nummer drie een seconde tekort. Van Poppels kopman Chris Froome was zeven tellen langzamer dan de Nederlandse winnaar en eindigde als 26ste.

Froome won de etappewedstrijd vorig jaar. Slechts twee Nederlandse coureurs zijn de Brit voorgegaan: Adrie van der Poel in 1988 en Marcel Arntz in 1989.