San Antonio bedwingt Westbrook en klopt Oklahoma

San Antonio Spurs heeft een overtuigende 108-94 zege geboekt op Oklahoma City Thunder en blijft daarmee, zij het op eerbiedige afstand, in het spoor van Western Conference-koploper Golden State Warriors.

Kawhi Leonard maakte 36 punten voor de thuisploeg, die er zowaar in slaagde om Oklahoma-kanon Russell Westbrook in het vierde kwart van scoren af te houden. Die bleef daardoor steken op 27 punten en dat was te weinig om zijn team, dat na het derde kwart slechts vier punten achter stond, in de race te houden.

Twaalfde zege in januari

In de Eastern Conference kwam Toronto Raptors naast Boston Celtics op de tweede plaats door een 108-106 zege op New Orleans Pelicans. De buit werd pas in de verlenging veiliggesteld. Kyle Lowry, toch al goed voor 33 punten en tien assists, gooide 4,3 seconde voor tijd de winnende punten binnen.

Washington Wizards haakte aan bij de top door New York Knicks met 117-101 opzij te zetten. Voor de Wizards was het al de twaalfde overwinning in januari, een reeks die alleen Golden State kan overleggen.