'Duizenden namaakproducten verkocht via bol.com'

Via de website bol.com zijn zeker duizenden namaakproducten verkocht. Dat zegt organisatie React vanochtend in het AD. React jaagt wereldwijd in opdracht van honderden grote merken op vervalsingen. Het gaat onder meer om batterijen, oortjes en oplaadsnoeren voor mobieltjes.

React (de vroegere Stichting Namaakproducten) heeft volgens de krant twintig zaken lopen tegen partijen die via bol.com producten verkopen. Bol - in ons land met afstand marktleider onder de webwinkels - zegt in een reactie slechts enkele gevallen te kennen.

Hoeveel namaakproducten er via Bol zijn verkocht, is onduidelijk. "Voorzichtigheidshalve ga ik uit van duizenden, maar het kunnen er ook meer zijn", zegt Bjorn Grootswagers van React in het AD.

Bol laat veel webwinkels hun aanbod verkopen via zijn website. Verschillende verkopers verklaren in de krant dat Bol "malafide handelaren amper weert van het platform". Omdat bol.com goed aangeschreven staat, schrikt Grootswagers van de hoeveelheid nepartikelen. "Er zitten flink wat rotte appels tussen."

Gevaren

React wijst op de gevaren van nepspullen. "Merkproducten worden eerst uitvoerig getest. Namaakproducten komen uit allerlei fabriekjes die maar wat in elkaar flansen", aldus Grootswagers. Namaak-accu's en -batterijen zouden bijvoorbeeld zomaar brand kunnen veroorzaken.