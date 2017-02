Wekdienst van 1 februari: dit gebeurde terwijl je sliep

Goedemorgen! Het is vandaag overwegend bewolkt. De temperatuur ligt daarbij net rond of iets onder het vriespunt. In de loop van de dag wordt de bewolking dikker en gaat het soms licht regenen. Met maxima van 5 tot 10 graden is het vrij zacht voor het begin van februari.

'Jarenlang groot beveiligingslek bij Belastingdienst'

De belastinggegevens van alle Nederlanders zijn drie jaar lang niet goed beveiligd door de Belastingdienst. Dat meldt het onderzoeksprogramma Zembla op basis van vertrouwelijke documenten en betrokkenen. De slechte beveiliging speelde tussen 2013 en 2016, op een afdeling van data-analisten. Volgens de bronnen van Zembla kon iedereen op die afdeling zonder controle belastinggegevens inzien.

Dode bij schietpartij in Amsterdam-Osdorp

Bij een schietpartij in Amsterdam-Osdorp is een nog onbekende man om het leven gekomen. De politie zegt dat hij op straat is doodgeschoten. Volgens buurtbewoners is er een automatisch wapen gebruikt. Van de dader of daders ontbreekt nog elk spoor.