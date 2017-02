'Semi-publieke sector sloot 24 miljard euro aan risicovolle financiële producten af'

Ziekenhuizen, woningcorporaties, onderwijsinstellingen en andere semi-publieke instellingen hebben in het verleden 24 miljard euro aan risicovolle financieringsconstructies afgesloten. Dat schrijft Trouw op basis van een inventarisatie van openbare bronnen en jaarverslagen door Investico, een platform voor onderzoeksjournalistiek.

Oud-bankier Frank Wijn zegt dat de semi-publieke instellingen, in tegenstelling tot mkb-bedrijven, geen vergoeding krijgen van banken voor de producten. Sinds 2008 hebben de bedrijven hier recht op, omdat de banken geen goede adviezen hebben gegeven over de producten.

Vorige week maakte de Rabobank bekend ongeveer 10.000 ondernemers te gaan compenseren die ongeschikte rentederivaten hebben gekocht. Een jaar geleden deden ING, ABN Amro, SNS en Van Lanschot een vergelijkbare belofte.

"Professionele beleggers"

Volgens de oud-bankier worden de semi-publieke instellingen in het Herstelkader, waarin die vergoeding voor kleine bedrijven ligt vastgelegd, aangeduid als "professionele beleggers". Hij betwijfelt of dat wel terecht is en denkt dat zij bij de rechter een goede kans maken om de vergoeding alsnog te krijgen.

Op Europees niveau zouden de instellingen wel recht hebben op dezelfde vergoeding, schrijft de krant, want volgens de Europese regels worden de instellingen net als mkb-bedrijven aangemerkt als niet-professionele beleggers.

Semi-publieke instellingen durven het nu vaak niet aan om mogelijke schade door de risicovolle rentederivaten te verhalen op hun bank, zegt financieel adviseur Folkert Fennema tegen de krant. Bestuurders die de contracten hebben afgesloten zijn volgens hem vaak bang dat hun baan op het spel staat als het misgaat.