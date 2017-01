Politie ontslaat agent om webcamseks met 'minderjarige'

Een politieman uit Limburg is ontslagen omdat hij tijdens werktijd webcamseks had met een vrouw van wie hij dacht dat ze 17 jaar was. Korpschef Veldhuis heeft dat bevestigd in het tv-programma RTL Late Night.

Misdaadjournalist Peter R. de Vries bracht de zaak aan het rollen. Hij kreeg beelden in handen en deed maandenlang onderzoek naar de zaak. Uiteindelijk lichtte hij de politie in.

De vrouw kreeg via een datingsite contact met de man. Na een tijdje kregen de gesprekken een seksueel karakter. Het gebeurde geregeld dat de man zichzelf tijdens werktijd in uniform voor de webcam bevredigde. Dat deed hij bijvoorbeeld op het toilet op het politiebureau. Verder deed hij ook pogingen om persoonlijk af te spreken met de vrouw.

Schandelijk

De vrouw, die meerderjarig is, kwam in de loop van de tijd op het idee om tegen de man te zeggen dat ze 17 was. Volgens De Vries deed ze dat "om te kijken wat hij zou doen". Het weerhield de agent er niet van om door te gaan met zijn praktijken.

Toen de man met de zaak werd geconfronteerd door De Vries, ontkende hij aanvankelijk. Pas toen duidelijk werd dat er videobewijs was, gaf hij toe.

Politiechef Veldhuis zei in de uitzending dat de agent is ontslagen na een uitgebreid onderzoek naar de zaak. Hij sprak van "schandelijk gedrag".