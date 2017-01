Lazio beëindigt zegereeks Inter in Italiaanse beker

Lazio heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Coppa Italia. De nummer vijf van de Serie A won met 2-1 bij nummer vier Internazionale.

Inter had onder trainer Pioli zijn laatste negen wedstrijden gewonnen, maar tegen Lazio ging het mis. De bezoekers, met Hoedt en De Vrij in de basis, kwamen voor rust via een kopbal van Anderson op voorsprong.

Tien minuten na rust werd Immobile gevloerd door Miranda, die met rood kon vertrekken. Biglia benutte de penalty. Nadat Radu zijn tweede gele kaart had gekregen, was het tien tegen tien. Vlak voor tijd zorgde Brozovic nog wel voor 2-1, maar verder kwam Inter niet meer.