Wijnaldum voorkomt zege voor Chelsea

Arsenal ging verrassend onderuit tegen Watford. De Gunners verloren de Londense derby in eigen huis met 2-1.

De thuisploeg beleefde een waardeloze eerste helft, waarin vooral achterin van alles misging. Zo stond de defensie niet goed opgesteld bij de vrije trap van Younès Kaboul, die van grote afstand en via een Arsenal-been raak schoot.

Ook bij de 2-0 van Troy Deeney ging er van alles mis. Alex Iwobi maakte er na een uur nog 2-1 van, maar meer zat er niet in voor Arsenal.

Tottenham speelt gelijk

Aartsrivaal Tottenham Hotspur liet ook punten liggen. Met Michel Vorm in het doel kwam het bij hekkensluiter Sunderland niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Vincent Janssen viel in de 85ste minuut in.