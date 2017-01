Badmeesters en docenten vervolgd voor verdrinkingsdood Syrisch meisje

Het Openbaar Ministerie gaat vijf mensen vervolgen vanwege de verdrinking van het 9-jarige Syrische meisje in Rhenen in september 2015. Het gaat om drie badmeesters van het zwembad en twee docenten.

De vijf worden allemaal vervolgd voor dood door schuld. Het OM kon de beslissing nu pas nemen omdat het onderzoek naar de verdrinking ingewikkeld was.

Het meisje was een paar maanden als vluchteling in Nederland. Ze zat in groep 5 van de basisschool. In zwembad 't Gastland was schoolzwemmen gaande. Na afloop was het meisje met de andere kinderen gaan douchen.

Kleedkamer

Toen iedereen naar de kleedkamer ging, liep zij in haar eentje naar een andere kleedkamer om zich alleen om te kleden. Volgens de politie is ze toen waarschijnlijk langs het zwembad gelopen en in het water gevallen.