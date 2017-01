Politie vindt gevluchte Argentijnse majoor in kofferbak

In Argentiniƫ is een gezochte ex-majoor uit de tijd van de militaire dictatuur opgepakt. De 66-jarige Jorge Olivera werd ontdekt in de kofferbak van een auto, even buiten de hoofdstad Buenos Aires. Hij was ruim drie jaar op de vlucht.

Olivera werd in juli 2013 veroordeeld tot levenslang, voor betrokkenheid bij de dood van tientallen mensen tijdens de dictatuur (1976-1983). Hij zou onder anderen het model Marie Anne Erize hebben ontvoerd en gemarteld. Erize is formeel nog steeds vermist.

Drie weken na zijn veroordeling ontsnapte de ex-majoor uit een ziekenhuis in Buenos Aires. Sindsdien was hij op de vlucht.

De politie zou Olivera op het spoor zijn gekomen door telefoontjes af te luisteren en zijn mailverkeer in de gaten te houden. Hij zou in het huis van zijn ex-vrouw hebben gezet. Die probeerde naar verluidt nog om de politie op het verkeerde been te zetten, maar agenten vonden Olivera korte tijd later in een auto in de garage van het huis.