Judopionier Gouweleeuw overleden

Judopionier Joop Gouweleeuw is afgelopen zondag op 76-jarige leeftijd overleden. De meervoudig Nederlands kampioen - zijn eerste judotitel behaalde hij in 1961 - was deelnemer aan de Olympische Spelen van 1964. Hij eindigde in Tokio, waar de sport voor het eerst op het olympisch programma stond, als vierde.

Gouweleeuw, die sinds 1965 samen met zijn vrouw in Delft een eigen sportschool voor zowel judo als jiujitsu runde, veroverde in 1966 de Europese titel in de klasse tot 93 kilogram. Een jaar eerder had hij met zilver genoegen moeten nemen.

Gouweleeuw was in het bezit van de achtste dan in het judo en de vierde dan in het jiujitsu.