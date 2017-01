Bewijs geleverd dat Lech Walesa geheime politie hielp

Analyse van het handschrift van de Poolse oud-president Lech Walesa bevestigt dat hij in de jaren 1970-1976 gewerkt heeft voor de geheime politie van het communistische regime in Polen. Hij deed dat voor geld.

De beschuldiging van collaboratie met de communisten is niet nieuw, en Walesa heeft steeds ontkend. Hij bestempelde documenten die zijn medewerking aantoonden steeds als onecht.

Handschrift-deskundigen hebben nu vastgesteld dat Walesa onder de naam agent Bolek voor de geheime dienst gewerkt heeft. Hij schreef rapporten over arbeiders die zich tegen de communistische machtshebbers keerden en ondertekende 17 kwitanties.

Geen commentaar

De 73-jarige Walesa, die in 1983 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg voor het leiding geven aan de vreedzame beweging Solidariteit, was niet beschikbaar voor commentaar.

De leider van het onderzoek naar de rol van Walesa zegt dat de bevindingen niets veranderen aan het feit dat Walesa in de jaren 80 en 90 het symbool was van de Poolse herwonnen vrijheid op het communisme. Na de val van het communistische regime werd hij in Polen tot president gekozen.

In 2000 sprak een rechtbank Walesa vrij van collaboratie wegens gebrek aan bewijs, maar de beschuldigingen aan zijn adres bleven komen.