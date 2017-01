Orang-oetans in Apenheul kiezen partners via eigen 'Tinder'

De onderzoekers willen bekijken aan de hand van welke eigenschappen orang-oetans een partner kiezen. Bionda: "We zijn begonnen met het bestuderen van gedrag van mensen en bonobo's. Mensen richten zich vooral op agressie en negativiteit. Bonobo's hebben meer aandacht voor positieve eigenschappen."

Na succesvolle proeven met het touchscreen-apparaat bij de bonobo's, besloot het dierenpark ook een tablet in het verblijf van de orang-oetans te plaatsen. "We hebben het apparaat nog verstevigd, maar dat mocht niet baten. De orang-oetans hebben het toch kapotgemaakt. Deze mensapen zijn heel rustig, maar kunnen wel goed dingen slopen."

Het onderzoek duurt naar verwachting vier jaar. Het moet nog blijken of de experimenten wat opleveren, zegt Bionda. "Het blijft natuurlijk allemaal digitaal. Normaal speelt bijvoorbeeld ook geur een belangrijke rol. Maar we houden onze apen niet voor de gek, zoals weleens gebeurt op sociale media. Bij onze orang-oetans is het: What you see is what you get."