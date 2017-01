Krant De Limburger stopt samenwerking met omroep L1

De samenwerking tussen dagblad De Limburger en de regionale zender L1 houdt op. De berichten van de krant en de regionale omroep waren samen te zien op de site 1Limburg, maar de krant heeft besloten om te stoppen met die samenwerking.

Het zou volgens de hoofdredacteur van De Limburger niet meer passen bij de digitale strategie van de krant. "1Limburg is een buitenboordmotor. Die moet op ons eigen schip, anders hebben we er weinig aan", zegt hij in een interview met Villamedia.

Hoofdredacteur Roy op het Veld wil de eigen website van de krant verbeteren. "Dit is van oudsher een echte krantenredactie. Maar de lezer gaat van print naar digitaal, óók in de provincie. Dus moeten we de lezer volgen."

De omroep had de samenwerking graag voortgezet, vooral nu de provinciale overheid dit soort publiek-privaat samenwerken in de media stimuleert, schrijft L1. "Samenwerking past bij de huidige tijd", zegt algemeen directeur Rob Stevens. "Je ziet steeds vaker dat media inhoud delen. 1Limburg is een succesvol voorbeeld."

De samenwerking tussen De Limburger en L1 in het digitale nieuwsplatform 1Limburg stopt, maar de website en de app blijven bestaan. De redactie van regionale omroep L1 zal de site van 1Limburg van nieuws blijven voorzien.

1Limburg is in ruim twee jaar tijd uitgegroeid tot een van de best bekeken regionale nieuwssites van Nederland, met zo'n 11 miljoen bezoeken per maand via website en app. De app is meer dan 200.000 keer gedownload.