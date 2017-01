Swansea stuurt Emnes toch weer naar Blackburn

Twee weken geleden haalde Swansea City de verhuurde Marvin Emnes terug, maar een kans om zich op Premier League-niveau te onderscheiden krijgt hij niet. De 28-jarige Rotterdammer wordt opnieuw uitgeleend en weer aan Blackburn Rovers, waar hij de eerste helft van het seizoen ook al voetbalde.

Emnes werkte al negentien wedstrijden af voor Blackburn, dat uitkomt in het Championship, het tweede niveau in Engeland. De aanvaller kwam in die duels tot drie doelpunten. De oud-Spartaan, die eerder uitkwam voor Middlesbrough, staat nog tot komende zomer onder contract bij Swansea.