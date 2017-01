Auschwitz Comité heeft hoop na publicatie SS-namenlijst

Toch zal opsporing, laat staan berechting, een gigantisch karwei worden. Al was het maar omdat het einde van de oorlog inmiddels 72 jaar geleden is. Mensen die in Auschwitz hebben gewerkt en nog in leven zijn, moeten 90 jaar of ouder zijn. "En het is heel moeilijk om hard bewijs te krijgen."

Beate Niemann

Grishaver hoopt dat de publicatie van gisteren wel een impuls is voor nieuw onderzoek. Niet alleen door politie en justitie, maar ook door gewone burgers. Hij noemt het verhaal van Beate Niemann, een Duitse vrouw die in 1998 ontdekte dat haar vader verantwoordelijk was voor de dood van zeker 10.000 mensen. Niemann doet sindsdien onderzoek naar zijn gruweldaden en heeft slachtoffers en nabestaanden ontmoet.

Misschien zijn er meer van zulke verhalen, zegt Grishaver. "Iemand die zegt: ik heb dit nooit geweten, maar dit is verschrikkelijk. Dat is ook zoals het hoort. Als er mensen zijn die van het bestaan van iemand weten, of een vermoeden hebben, werken ze hopelijk actief mee aan het opsporen van die mensen."