Bedreigde militairen moeten direct 112 bellen

Militairen die onder werktijd op straat worden bedreigd, moeten vanaf nu meteen 112 bellen. Het nieuwe voorschrift geldt voor militairen die bijvoorbeeld tijdens het werk in het verkeer worden afgesneden.

Tot voor kort maakten soldaten op de kazerne melding van dat soort voorvallen, maar Defensie wil dat de politie sneller in actie kan komen om daders te achterhalen. Daarom moeten militairen nu de alarmdienst bellen en kentekens en andere signalementen doorgeven.

Incidenten

Het is niet bekend hoe vaak militairen worden bedreigd. Maar volgens een woordvoerder van Defensie is een toegenomen dreiging tegen militairen niet de aanleiding voor de verandering. "Er is gekeken naar hoe incidenten sneller en beter kunnen worden opgelost en daar is deze oplossing uit gekomen", zegt hij tegen het AD.

Bij de militaire vakbond VBM zijn geen recente bedreigingen bekend. "Ik heb er zelf nog geen signalen van gekregen als vakbond", zegt voorzitter Jean Debie in het NOS Radio 1 Journaal. Maar het is volgens hem goed om mensen preventief op het hart te drukken dat ze 112 moeten bellen als zo'n situatie zich wel voordoet. "Het is belangrijk dat als dit soort incidenten plaatsvindt, de daders zo snel mogelijk worden opgespoord."

Kledingvoorschrift

Het is niet de eerste keer dat veiligheidsmaatregelen worden genomen om het personeel van Defensie beter te beschermen tegen bedreigingen. Het advies aan militairen was lange tijd om zoveel mogelijk in burgerkleding de straat op te gaan. De legerleiding verbood militairen in 2014 om in uniform te reizen.

Sinds kort mogen ze hun uniform wel weer dragen als ze met de auto reizen, maar in het openbaar vervoer is het nog steeds verboden. Volgens een woordvoerder omdat de militairen daar kwetsbaarder zijn.