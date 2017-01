Dallas stunt opnieuw, nu ten koste van Cleveland

Cleveland Cavaliers leidt nog altijd de dans in de Eastern Conference, maar de titelhouder in de NBA is wel weer tegen een nederlaag aangelopen, de vijftiende van het seizoen al. De Cavs gingen met 104-97 onderuit bij Dallas Mavericks, dat een dag eerder ook al verrassend oud-kampioen San Antonio Spurs had verslagen.

De thuisploeg, bepaald geen hoogvlieger in de Western Conference, maakte het verschil in het tweede en derde kwart, die overtuigend gewonnen werden. Harrison Barnes was met 24 punten het productiefst voor Dallas. Daarmee troefde hij Cleveland-ster LeBron James met één punt af. Ook liet hij meer assists aantekenen: elf om negen.

Was Dallas-rookie Yogi Ferrell al belangrijk geweest tegen de Spurs met twee rake vrije worpen in de slotseconden, in zijn tweede wedstrijd gedurende zijn tiendagencontract maakte hij negentien punten, een persoonlijk record in de NBA.

Boston profiteert

Boston Celtics profiteerde van de nederlaag van de Cavaliers, al de zesde in acht duels met een Western Conference-tegenstander, door zelf wel te winnen en de achterstand op de ranglijst terug te brengen tot twee winstpartijen.

In eigen huis werd met 113-109 gewonnen van Detroits Pistons, al hing de overwinning in het vierde kwart nog even aan een zijden draadje. De Celtics verspeelden in die fase een voorsprong van elf punten en keken zelfs nog even tegen een achterstand aan. Het was aan Isaiah Thomas te danken dat de zege in Boston bleef: hij maakte 24 van zijn 41 punten aan het slotkwart.