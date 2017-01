'Feyenoord compleet, Ajax en PSV op jacht naar buitenspeler'

De verwachting is dat het in Rotterdam relatief stil zal blijven. Er hoeft niets uit, maar ook niets in. "Feyenoord is de enige club die niets nodig heeft", vindt Khalid Sinouh. "Dat is misschien wel hun 'key' naar het kampioenschap. Wat mij betreft is Feyenoord completer dan die andere clubs."

Ajax nam al afscheid van Nemanja Gudelj (Tianjin Teda) en Riechedly Bazoer (Wolfsburg). De verwachting is dat Anwar el Ghazi (Lille) zich dinsdag nog bij dat rijtje voegt. Aan technisch directeur Marc Overmars de taak om op de laatste dag nog een deal te sluiten, vindt Thijs Zonneveld.