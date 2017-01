Trump Daily 31 januari: eerste rechtszaken tegen het inreisverbod

Sue baby, sue

Je kon er gif op innemen: burgerrechtenorganisaties hebben de eerste rechtszaken aangespannen tegen het omstreden inreisverbod van president Trump. Volgens hen is het decreet ongrondwettelijk. De minister van Justitie van de staat Washington heeft de rechter heeft gevraagd om de uitvoering van het decreet tijdelijk stil te leggen, in afwachting van de rechtszaak.

De tegenstanders van het decreet krijgen nu steun uit onverwachte hoek. Sally Yates is, in afwachting van de benoeming van Jess Sessions, de waarnemend minister van Justitie. Yates, die nog is benoemd door Obama, betwijfelt of Trumps decreet wettelijk is. Ze heeft opdracht gegeven aan de advocaten van het ministerie om niet het decreet te verdedigen in rechtszaken die zijn aangespannen door tegenstanders.

TWEET WATCH: Een reactie van Trump kon uiteraard niet lang uitblijven op zijn geliefde medium Twitter. Weer even later had Trump Sally Yates aan de kant gezet en vervangen door Dana Boente.