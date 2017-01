Het geheim van de tweedehandsbanden van wereldkampioen Van Aert

Niels Albert, de coach van Van Aert, klopte al vroeg in het seizoen aan bij bandenspecialist Nieuwenhuis. "Hij vroeg: kun je nog van die groene Michelins maken zoals uit mijn juniorentijd?", vertelt Nieuwenhuis. "Die zijn twintig jaar geleden geproduceerd, antwoordde ik. En die werken alleen maar in harde bevroren grond die aan het opdooien is. Maar als jij oude hebt, kan ik ze wel voor Van Aert klaarmaken."

En zo geschiedde. Albert trommelde bij collega-fietsenmakers zes oude banden op en gaf ze aan Nieuwenhuis. Die maakte in zijn werkplaats een karkas van de band ("volgens geheim recept"), stripte de groene toplaag van de oude band af en lijmde dat op een nieuwe band.

Na afloop van de koers in Luxemburg zei Albert al lachend: "Het is gelijk wijn hè." En Nieuwenhuis kan dat bevestigen: "Naarmate rubber gelegen heeft en gerijpt is, wordt het taaier. Iedereen denkt dat rubber broos wordt. Maar het wordt alleen broos als er zonlicht bij komt. Deze banden hebben waarschijnlijk ergens in een donkere schuur gelegen, zonder daglicht. Waardoor ze nog steeds hartstikke taai zijn en perfect hun diensten kunnen bewijzen."