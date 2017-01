Na Witte Huis, nu ook Hooggerechtshof toneel van protest

“Deze plek is erg belangrijk voor ons”, zegt demonstrant Sanam Malik. “We moeten hier tegen Trump strijden zoals hij tegen ons strijdt.”

Malik is zelf dochter van immigranten en doet onderzoek naar immigrantenbeleid. “Trump kondigde deze ban al aan in zijn campagne, maar dit raakt me enorm. Ik ken een hoop mensen die niet weten of ze het land nog binnenkomen. Trumps beleid is verschrikkelijk.”

Het is voor Malik niet de eerste keer dat ze protesteert sinds Trump president van haar land is. “Zeker niet. Dit is al de vijfde keer dat ik de straat op ga.”

Meer dan politiek protest

Voor Nick Peters is het wel de eerste keer. “De meerderheid van de Amerikanen kan zich niet vinden in wat er nu gebeurt”, zegt hij. Volgens Peters protesteren niet alleen de Democraten. “Ik heb veel Republikeinse vrienden die gruwelen van wat er nu gebeurt.”

De aanwezige demonstranten zien maar een oplossing: de hoop niet opgeven en vechten. “Zonder hoop is er niets”, zegt Peters. “Maar ik zie gelukkig om me heen dat er actie wordt ondernomen.”

Hij doelt daarbij op de vele donaties die het afgelopen weekend bij de Amerikaanse burgerrechtenorganisaties binnenstroomden. “Ze ontvingen in het afgelopen weekend zes keer zoveel geld van individuele burgers dan normaal gesproken in een heel jaar. Dat maakt me trots.”

“Het is tijd voor Amerikanen om te laten zien waar we écht voor staan”, besluit Peters. “Dit gaat veel verder dan politiek, het gaat om de essentie van wat we als land willen zijn.”