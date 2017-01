De sport van dinsdag bij de NOS

Het is de laatste dag van januari en dat betekent ook de laatste dag van de transfermarkt voor voetballers. Verder is Richard Krajicek te gast in Langs de Lijn En Omstreken.

Voetbalclubs hebben tot en met 31 januari de tijd om nog nieuwe spelers aan te trekken of eigen spelers te verkopen. De hele dag is het laatste nieuws rondom de transfers te volgen via een liveblog op NOS.nl.

Hoe komt zo'n transfer eigenlijk tot stand? Lees het in de NOS Special: de geheimen van de voetbaltransfer.