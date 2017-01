Ggz-onderzoeker: de verwarde persoon bestaat niet

De "verwarde persoon" die regelmatig opduikt in persberichten van de politie of discussies over de zorg, blijkt niet te bestaan. De ggz-term wordt door de politie gebruikt voor alles wat afwijkend is, zegt een onderzoeker van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen in de Volkskrant. Slechts 30 procent heeft een psychische stoornis.

De politie registreert sinds 2011 op verzoek van het Rijk "incidenten personen met verward gedrag". De vrees was dat de zorgverlening anders de greep zou kwijtraken.

Containerbegrip

Verward blijkt een containerbegrip te zijn. Een demente oudere valt eronder, een verslaafde, een verstandelijk gehandicapte en iemand die door het lint gaat na het verliezen van een baan of een relatie.

Dat het aantal verwarde mensen onrustbarend stijgt door bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg mist dan ook elke feitelijke onderbouwing, schrijft onderzoeker Bauke Koekkoek in zijn boek Verward in Nederland, dat vandaag verschijnt.

Zijn verhaal wordt grotendeels bevestigd door GGZ Nederland, de politie en het Schakelteam Personen met Verward Gedrag.