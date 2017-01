Strafeis in proces Bouterse: "We zitten in een gevaarlijke fase"

De advocaat van de nabestaanden, Hugo Essed, is blij met de uitkomst. “Of je nu president bent of timmerman: als je iemand vermoord hebt dan moet je gestraft worden. De beslissing van de Krijgsraad is een overwinning voor de rechtsstaat,” zegt hij verheugd. “Niet de nabestaanden, maar de rechtsstaat Suriname zegeviert”



Machtsmiddelen

Toch is de strijd nog niet gestreden. Desi Bouterse staat bekend als iemand die graag zijn zin krijgt, en die erg gevoelig is voor gezichtsverlies. “De hoofdverdachte beschikt over machtsmiddelen,” zegt Essed. “We hopen dat hij die niet gaat inzetten, en zich zal beperken tot het gebruik van rechtsmiddelen.”

Ook nabestaande Soenil Oemrawsingh ziet dat Bouterse als ‘kat-in-het-nauw’ rare sprongen kan maken. “We zitten nu in een gevaarlijke fase,” zegt hij. “De geschiedenis heeft ons geleerd dat, wanneer je aan de macht van sommige mensen komt, zij die macht met alle middelen zullen verdedigen."

"De mensen over wie wij praten hebben in het verleden al laten zien dat ze de rechtsstaat niet respecteren. Recentelijk nog heeft de president de rechterlijke macht openlijk geschoffeerd. Wij zijn niet naïef. We zijn alert", zegt Oemrawsingh.