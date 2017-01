Trump ontslaat interim minister van Justitie na kritiek op inreisverbod

President Trump heeft waarnemend minister van Justitie, Sally Yates, ontslagen nadat zij zich had uitgesproken tegen het inreisverbod voor vluchtelingen uit zeven islamitische landen. Yates had de juristen van haar ministerie opgedragen om Trumps inreisverbod voor vluchtelingen niet te verdedigen in de rechtbank. De minister schreef in een memo dat ze er niet van overtuigd was dat het decreet van Trump rechtmatig is.

Yates, die werd aangesteld door oud-president Obama, was waarnemend minister van Justitie sinds haar voorganger Loretta Lynch de post verliet. Ze zou aanblijven in afwachting van de goedkeuring van de Senaat voor Trumps eigen kandidaat voor de ministerspost, senator Jeff Sessions.

Trump heeft nu aanklager Dana Boente aangesteld als tijdelijk waarnemend minister van Justitie. Wat zijn aanstelling betekent voor het standpunt van het ministerie over het inreisverbod, is niet bekend.

De Democratische Yates zei dat zij en het ministerie "plichtmatig verantwoordelijk zijn voor gerechtigheid en moeten staan voor wat juist is". Yates betwijfelde of ze die plicht nakwam als het decreet van Trump in de rechtbank verdedigd zou worden door haar personeel.

Obama

In een tweet klaagde Trump voorafgaand aan het ontslag dat de Democraten zijn beleid proberen te frustreren en dat hij vastzat aan een minister die door Obama is aangesteld.