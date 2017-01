Vooraanstaande senator wil Amerikaanse reactie op rakettest Iran

De Republikeinse senator Bob Corker wil dat de VS consequenties verbindt aan een test die Iran gisteren uitvoerde met een ballistische raket. Corker, die voorzitter is van het comité voor buitenlandse relaties van de Senaat, wil samen met collega-senatoren en de regering het land verantwoordelijk houden voor de lancering.

Trumps woordvoerder zei eerder dat hij op de hoogte was van test, maar dat hij nog niet was geïnformeerd over de details. Het is ook onduidelijk of Iran met de lancering de nucleaire deal van 2015 heeft geschonden.

Een anonieme ambtenaar van het ministerie van Defensie meldt aan persbureau Reuters dat de rakettest aan het einde misging. De raket zou ongeveer 1000 kilometer hebben gevlogen toen hij buiten de dampkring explodeerde.

VN-resolutie

Volgens de VN-Veiligheidsraad mag Iran in ieder geval tot 2023 geen ballistische raketten testen die ook gebruikt kunnen worden om kernkoppen te lanceren. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt of de Iraniërs de resolutie waarin dit is vastgelegd hebben geschonden.