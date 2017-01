Rechtbank haalt streep door verbod komst predikers Eindhoven

De zeven imams die in december 2015 niet mochten spreken op een conferentie in Eindhoven zijn onterecht geweigerd. De rechtbank in Den Bosch zei dat vandaag in een uitspraak.

Burgemeester Rob van Gijzel verbood de zeven te spreken op een conferentie georganiseerd door de stichting Waqf in de Al-Fourqaanmoskee. Het visum van een aantal van hen werd ingetrokken.

Er kwam een kort geding, waarin de gemeente in het gelijk werd gesteld. Dat was onterecht, oordeelt de rechter nu in een bodemprocedure. Volgens de rechter was de weigering een ontoelaatbare inbreuk op de grondrechten van de stichting, zoals vrijheid van godsdienst en vergadering. Er mag volgens de wet in zulke situaties niet preventief worden opgetreden door predikers te verbieden te spreken, oordeelt de rechter.