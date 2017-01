Onafhankelijk onderzoek naar seksueel misbruik in de sport

Na de schokkende getuigenis van oud-wielrenster Petra de Bruin in december, werd al bekend dat NOC*NSF een grootschalig onderzoek wilde gaan doen naar het misbruik.

Tot op heden is het onduidelijk wie het onderzoek gaat leiden. "Wij kunnen dat onderzoek niet zelf doen, want wij bezitten niet de kennis die daarvoor nodig is", laat Dielessen weten.

Andrée van Es

De directeur denkt nu binnen twee maanden een onderzoekscommissie te hebben geformeerd. Voormalig politica Andrée van Es is naar verluidt kandidaat om de commissie te leiden. "In die categorie zoeken wij het wel", aldus Dielessen.

Aanvankelijk wilde NOC*NSF zelf onderzoek doen naar de misstanden. Dit stuitte op veel verzet uit de sportwereld, omdat de sportkoepel in dit onderzoek, volgens de critici, geen onafhankelijke partij is.

Onder meer de auditcommissie Seksuele Intimidatie, die namens NOC*NSF meldingen over seksuele intimidatie bij de individuele sportbonden onderzoekt, drong aan op onafhankelijk onderzoek.

Ook hoogleraar Sportrecht Marjan Olfers en Peter Vogelzang, bestuurslid van het Instituut voor Sportrechtspraak (ISR), waren kritisch over het voornemen van NOC*NSF.