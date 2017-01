Echtpaar Fillon gehoord over spookbanen

De Franse presidentskandidaat François Fillon en zijn vrouw zijn door de politie gehoord over de vraag of zij echt als parlementair assistent voor haar man heeft gewerkt. Penelope Fillon verdiende daar in de jaren rond de eeuwwisseling duizenden euro's per maand mee, maar medewerkers zeiden vorige week in het weekblad Le Canard Enchaîné dat zij haar nooit in het parlement hebben gezien.

Het campagneteam van zijn partij, Les Républicains, bevestigt dat de Fillons aan het eind van de middag en het begin van de avond zijn ondervraagd. "Beiden hebben een waardevolle bijdrage kunnen leveren om de waarheid naar boven te brengen", meldde een verklaring. Fillon heeft de beschuldiging van het begin af aan afgedaan als een schandelijke poging om hem in opspraak te brengen.

Tijdschrift

De Fillons werden apart van elkaar ondervraagd, ook over de beschuldiging dat Penelope 5000 euro per maand verdiende bij een tijdschrift, waar zij nauwelijks iets voor hoefde te doen. Dat tijdschrift was eigendom van een vriend van Fillon. Ook hij is gehoord.

De ondervragingen vonden plaats op een geheim gehouden tijdstip en locatie.

Verkiezingen

De affaire heeft mogelijk gevolgen voor de presidentsverkiezingen in maart en april. Fillon heeft een grote kans om die te winnen. Zijn belangrijkste tegenstanders zijn Marine Le Pen van het Front National en Emmanuel Macron van En Marche!

Een petitie op internet waarin Penelope Fillon gevraagd wordt om een half miljoen euro aan het volk terug te geven, is door 208.000 mensen getekend.