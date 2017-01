Nederlandse gedupeerden doen beroep op Rutte vanwege inreisverbod VS

KLM

Zelfs als de maatregel wordt ingetrokken, is de schade volgens de briefschrijvers al aangericht. "Mensen uit deze zeven landen zijn in de publieke opinie al als gevaarlijk neergezet", schrijven ze. Ze verwachten van Rutte dat hij publiekelijk afstand neemt van deze beeldvorming.

Ook zijn ze bang dat andere bedrijven het voorbeeld van KLM volgen. De luchtvaartmaatschappij laat burgers uit de zeven moslimlanden niet toe op vluchten naar de VS, omdat ze niet worden toegelaten. "Hoe gaat u in de toekomst voorkomen dat bedrijven Nederlandse staatsburgers discrimineren vanwege onrechtmatig beleid van buitenlandse mogendheden?", vragen de ondertekenaars zich af.

De initiatiefnemer van de brief is Hamid Jalalzadeh. Hij werkt als arts in het AMC Amsterdam. Hij reist voor zijn werk, vakantie en familiebezoek geregeld naar de VS. Hij en de andere ondertekenaars wijzen er ook op dat het inreisverbod in strijd is met het internationale recht.

Ambassades

De Nederlandse en Duitse ambassades in Washington onderzoeken wat de gevolgen van het inreisverbod zijn voor Nederlanders en Duitsers met een dubbele nationaliteit. Binnen de EU wordt overlegd over "noodzakelijke stappen", schreven minister Koenders en zijn Duitse collega in een gezamenlijke verklaring.