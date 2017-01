Diks naar Vitesse, Roda JC haalt El Makrini

Kevin Diks keert terug bij Vitesse. De rechtsback maakte afgelopen zomer voor zo'n 3 miljoen euro de overstap naar Fiorentina, maar hij kwam in Italië slechts tot vijf minuten speeltijd in de Serie A.

Vitesse huurt Diks tot het einde van het seizoen, alleen het laatste papierwerk moet nog in orde worden gemaakt. De 20-jarige Apeldoorner genoot zijn opleiding in Arnhem en was vorig seizoen onder trainers Peter Bosz en Rob Maas een van de uitblinkers.