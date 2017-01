UWV: Arbeidsmarkt trekt sneller aan dan verwacht

Het aantal vacatures neemt sneller toe dan eerder voorspeld, dankzij de economische groei. Dat maakt uitkeringsinstantie UWV vandaag bekend. Vooral het aantal flexbanen groeit snel.

Uitkeringsinstantie UWV verwacht 965.000 vacatures in 2017, bijna evenveel als net voor de crisis, toen het aantal openstaande banen net boven een miljoen per jaar lag. Eerder maakte het CBS al bekend dat het aantal werklozen de afgelopen tijd opnieuw sneller daalde.

Het aantal vacatures steeg in 2016 sterker dan verwacht, doordat veel bedrijven uitbreiden en veel mensen van baan wisselen. De groei van het aantal banen zit vooral in de tijdelijke contracten, uitzendkrachten en zzp'ers.

In sommige sectoren is er sprake van krapte. Zo zijn vacatures in de ict en techniek soms moeilijk te vervullen. Andere sectoren, zoals de financiële sector en het openbaar bestuur, profiteren juist niet van de aantrekkende arbeidsmarkt.