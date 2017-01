Mogelijk vandaag strafeis tegen Bouterse om Decembermoorden

Stap voor stap, tal van hindernissen nemend, sleept het Decembermoordenproces zich al die tijd voort. Na ruim negen jaar procederen is de aandacht in de media en bij de bevolking verslapt. Hoe vaak zijn zittingen niet verdaagd of kwam het proces stil te liggen? Bovendien: in een land waar de economie hapert hebben mensen andere problemen.

Toch kan de zitting van vandaag geschiedenis schrijven. Er nadert een cruciaal moment: het Openbaar Ministerie is aan zet. In zijn requisitoir moet de aanklager de strafeis tegen de president van het land voorlezen.

Dat de strafeis op papier staat weten we inmiddels: Auditeur Militair Roy Elgin toonde op de zitting van 5 augustus vorig jaar zijn epistel van aan elkaar geniete A4'tjes aan de rechter en de andere aanwezigen. Maar of hij vandaag werkelijk gaat voorlezen welke straf hij voor het staatshoofd in petto heeft is de grote vraag.