FNV wil flexibele en minder hard stijgende AOW-leeftijd

De FNV wil dat mensen met zware beroepen eerder kunnen stoppen met werken. En daarom moet de AOW-leeftijd flexibel worden en minder snel stijgen, zegt de vakbond.

De AOW-leeftijd stijgt nu stapsgewijs naar 67 jaar en 3 maanden in 2022. Daarna wordt hij gekoppeld aan de levensverwachting. Het CBS verwacht dat de AOW-leeftijd daardoor blijft stijgen, waarschijnlijk naar 71,5 jaar in 2060.

De FNV vindt dit "een groeiend probleem voor mensen die zwaar werk doen, weinig verdienen en gemiddeld korter leven". In de huidige koppeling leidt één jaar langer leven tot één jaar later AOW. De FNV wil dat dat halveert, dus één jaar langer leven betekent dan een half jaar later AOW.

Versleten knieën

"Mensen die op hun zestiende zijn begonnen, kruipen nu met versleten knieën naar de finish. Dat moet echt anders", zegt Han Busker, de beoogde nieuwe voorzitter van de FNV.

De bond wil dat mensen tot vier jaar eerder of later kunnen beginnen met AOW. Bij een standaard AOW-leeftijd van 67 zou je dan dus ook al op je 63ste AOW kunnen gaan ontvangen, of pas op je 71ste. Het plan is dat als je kiest voor eerder AOW, dat het bedrag dan lager is, maar wel voldoende om van te leven.

Nieuw kabinet

Het AOW-plan van de vakbond kost de overheid wel geld. Maar volgens de bond moeten mensen met zware beroepen de mogelijkheid hebben om op een fatsoenlijke manier van hun oude dag te genieten en is dat straks niet meer het geval.

De FNV hoopt dat een nieuw kabinet serieus naar het plan gaat kijken. Het is vooral bedoeld voor mensen met zware beroepen, maar in principe zou iedereen ervan gebruik kunnen maken. Volgens de bond wordt het te ingewikkeld om te bepalen wat wel en wat niet een zwaar beroep is.