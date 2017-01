TU Delft wint Hyperloop-wedstrijd

Studenten van de TU Delft zijn eerste geworden in de finale van Elon Musks Hyperlooprace. Aan het competitieweekend in Hawthorne, Los Angeles deden 29 teams mee.

De capsule kreeg de eerste prijs voor best overal design and performance. De studenten werden net niet de snelste van het weekend: in de vacuümbuis haalden ze een snelheid van 93 kilometer per uur, 1 kilometer per uur langzamer dan studenten uit München.

Het was voor het eerst dat de capsule in de vacuümbuis ging, vertelt Marleen van de Kerkhof, die het team vertegenwoordigt. "Het was zenuwslopend, enorm spannend voor het hele team. Maar uiteindelijk ging het precies zoals we berekend hadden."