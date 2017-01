'Vijf doden na schietpartij bij moskee in Quebec'

Bij een aanval op een moskee in de Canadese stad Quebec zijn meerdere mensen omgekomen. Schutters namen de moskee onder vuur tijdens het avondgebed. Er zijn zeker vijf doden gevallen, zegt de voorzitter van het gebedshuis.

Ooggetuigen melden dat zo'n 40 mensen in de moskee waren toen de aanvallers begonnen te schieten.

De politie heeft twee mensen opgepakt. In de eerste berichten werd gesproken over mogelijk drie schutters, het is onduidelijk of er nog één dader op vrije voeten is.

De moskee is vaker belaagd. In juni vorig jaar werd er bij het Quebec City Islamic Cultural Center een varkenshoofd voor de deur gevonden. Een aantal jaar eerder werd een andere moskee in de stad besmeurd met varkensbloed.