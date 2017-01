Trump vergelijkt inreisverbod met maatregel van Obama

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een verklaring gereageerd op de commotie die is ontstaan over de tijdelijke immigratiestop voor zeven moslimlanden.

Trump zegt dat zijn maatregel ongeveer hetzelfde is als wat president Obama deed in 2011, toen hij voor een half jaar visumaanvragen weigerde voor vluchtelingen uit Irak.

Ook ziet hij een andere parallel. "De zeven landen die nu in het decreet genoemd worden, zijn dezelfde landen die de regering Obama als broeinesten voor terrorisme bestempelde. Voor de duidelijkheid, dit is geen moslimverbod, zoals abusievelijk door de media wordt gesteld."