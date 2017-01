'Roda verkoopt zijn ziel aan Zwitserse zakenman'

Tussen alle bestuurlijke zaken door werd er dit weekend uiteraard ook gewoon gevoetbald op de Nederlandse velden. Speelronde 20 en net als vorige week won de (traditionele) topdrie haar duels. Feyenoord deed dat met de meeste goals, door NEC met 4-0 terug naar Nijmegen te sturen.

Goaltjesdief Jørgensen

Topscorer Nicolai Jørgensen maakte er twee. Maar zijn laatste zetje bij de 4-0 was overbodig. Als hij de bal niet had geraakt was de kopbal van Bilal Basacikoglu ook in het doel verdwenen. Geen chique actie, vindt voormalig linksbuiten Jans. "Basacikoglu heeft nog niet gescoord, laat die goal dan aan hem!"

Pierre van Hooijdonk, die in 2002 bij Feyenoord topscorer in de eredivisie werd met 24 goals, weet hoe het werkt in het hoofd van een spits. "Toch denk ik dat ik hem had laten lopen. Gewoon omdat het echt een goal is van iemand anders, dat voelt dan toch niet fijn. Ook al heb je nummer negen op je rug."