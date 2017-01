Secretaresse van nazi-kopstuk Goebbels overleden

De voormalig secretaresse van nazi-kopstuk Joseph Goebbels, Brunhilde Pomsel, is overleden. Haar dood is bevestigd door de regisseur van een film over haar.

Pomsel werkte tot het einde van het naziregime als secretaresse, stenograaf en typist voor de minister van Propaganda. Daarbij moest ze onder meer de aantallen van gesneuvelde Duitse soldaten naar beneden bijstellen en het aantal verkrachtingen van Duitse vrouwen door de Russen juist overdrijven.

Na de val van Hitler werd Pomsel door Rusland veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. In 1950 kwam ze vrij, en ging ze weer als secretaresse aan de slag in Duitsland.

'Wist niets'

Ze was een van de laatste overlevenden die de top van de nazi's van dichtbij heeft meegemaakt. Lang heeft ze gezwegen over haar werk tijdens de oorlog.

Afgelopen zomer kwam haar biografie A German Life uit en gaf ze een uitgebreid interview in The Guardian. Over haar werk als typiste voor Goebbels zei ze dat ze in een luchtbel leefde en niet wist welk horror-regime de nazi's voerden. Goebbels en haar vrouw Magda, die haar ook cadeautjes gaf, noemde ze erg vriendelijk.

Volgens Pomsel wist ze niets van de jodenvervolging. Haar zou verteld zijn dat de joden naar dorpen in het oosten werden gebracht, gebieden die nodig moesten worden herbevolkt. "We geloofden het, we slikten het. Het leek volkomen plausibel."

Pomsel was 106 jaar oud. Ze overleed in haar slaap, thuis in München.